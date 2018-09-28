بيونغ يانغ تقول إنها لن تسعى لإعلان نهاية الحرب إذا لم ترغب واشنطن

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ لن تسعى إلى الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية إذا لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، مشددة على ضرورة عدم استخدام هذا الإعلان كورقة مساومة في محادثات نزع السلاح النووي.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تعليق نشرته اليوم الثلاثاء إن بيونغ يانغ وواشنطن تطمحان الآن إلى إقامة علاقات جديدة تتماشى مع روح البيان المشترك الصادر في ختام القمة بينهما التي عقدت في سنغافوره يوم 12 يونيو الماضي، وبالتالي فإنه من الصواب تماما وضع حد للعلاقات العدائية بينهما.وأكد التعليق على أن الإعلان عن نهاية الحرب، الذي يحقق مصالح الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالإضافة إلى دول شمال شرق آسيا، ليس منحة يقدمها بلدٌ إلى بلدٍ آخر، مشددًا على أن هذا الإعلان لا يمكن أن يكون موضعَ مساومة مقابل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.كما أشار التقرير إلى أن بعض الخبراء الأمريكيين في الشؤون الكورية يقدمون اقتراحات سخيفة مفادها أنه يتعين على واشنطن أن تضمن تجريد كوريا الشمالية بالكامل من أسلحتها وكذلك تفكيك منشأة "يونغ بيون" النووية والمنشآت الصاروخية، مقابل الموافقة على إصدار الإعلان عن نهاية الحرب.