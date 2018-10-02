تعافي مؤشر ثقة الأعمال في كوريا خلال شهر سبتمبر

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انتعش مؤشر ثقة الأعمال للشركات الكورية الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر، في شهر سبتمبر المنصرم.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال لشهر سبتمبر لجميع الصناعات، 75 نقطة، بزيادة قدرها نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق.وكان المؤشر قد ظل منخفضا لأربعة أشهر متتالية بعد أن بلغ 81 نقطة في مايو.كما انتعش مؤشر معنويات المستهلكين الكوريين، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وقال التقرير إن مؤشر معنويات الشركات المصنعة المحلية قد ظل في شهر سبتمبر عند مستوى 73 نقطة دون تغيير منذ شهر أغسطس عندما سجل المؤشر أقل مستوى في 20 شهرًا. وارتفع مؤشر القطاعات غير التصنيعية بنقطتين، ليصل إلى 76 نقطة.ويذكر أن مؤشر مسح الأعمال يقيس توقعات الشركات وثقتها في جميع الصناعات، وقد بلغ 77 نقطة في أكتوبر الجاري، دون تغيير عن الشهر السابق. وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة أن غالبية الشركات لديها نظرة سلبية نحو المستقبل القريب للاقتصاد، بينما تعني قراءته بأكثر من 100 نقطة أنها أكثر تفاؤلا.