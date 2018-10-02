ارتفاع الناتج الصناعي الكوري في أغسطس

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ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الاستثمار في المرافق انخفض للشهر السادس على التوالي.ووفقا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، ارتفع حجم الناتج الصناعي الكوري في جميع الصناعات بنسبة 0,5% في أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلاً نمواً لمدة شهرين متتاليين.كما ارتفع الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1,4% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو.وقال التقرير إن حجم مبيعات التجزئة، الذي يعتبر مؤشرا اقتصاديا لمستويات الاستهلاك، قد ظل ثابتا.ومن ناحية أخرى، انخفض حجم الاستثمارات في المرافق بنسبة 1,4%، ليهبط للشهر السادس على التوالي منذ شهر مارس.وأشار التقرير إلى أن هذه تعد أطول فترة هبوط لحجم الاستثمارات في المرافق منذ 20 عامًا، أي منذ أن تراجع لمدة عشرة أشهر متتالية من سبتمبر 1997 إلى يونيو 1998 في أثناء الأزمة المالية.