روسيا تدعو كوريا الجنوبية للإفراج عن سفينتها المحتجزة في ميناء بوسان

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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو، حيث طالبت سيول بالسماح لسفينة روسية بمغادرة ميناء بوسان الكوري الجنوبي.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الاثنين إنها استدعت السفير "أو يون كيون" وطلبت منه الإفراج فورا عن السفينة "سيفاستوبول" التي احتجزت بشكل غير قانوني في الميناء.وبحسب ما ورد، فإن سفينة الشحن التابعة لشركة "غودزون" الروسية للشحن، هي واحدة من ست سفن ترفع علم روسيا، خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ شهر أغسطس الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.وكانت واشنطن قد اتهمت تلك السفن، إلى جانب شركتي شحن روسيتين، بالمشاركة في نقل منتجات نفطية مكررة إلى سفن كورية شمالية.