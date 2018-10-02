وزارة الخارجية تؤكد سلامة خمسة مواطنين كوريين في إندونيسيا

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أكدت وزارة الخارجية الكورية سلامة خمسة من بين سبعة مواطنين كوريين جنوبيين لم يتم الاتصال بهم في إندونيسيا بعد وقوع الزلزال القوي والتسونامي يوم الجمعة الماضي.وصرح مصدر مسؤول في الوزارة أمس الاثنين بأنه تم التأكد من سلامة خمسة مواطنين كوريين جنوبيين كانوا يقيمون أو يزورون مدينة "بالو" في جزيرة "سولاويسي"، التي تضررت بشدة بسبب الزلزال، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل محاولاتها للاتصال بالاثنيْن الآخرين.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في جاكرتا نقلا عن مسؤولين حكوميين، فقد قتل ما لا يقل عن 1200 شخص بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجة بمقياس ريختر، وأعقبه موجات تسونامي وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى 3 أمتار.