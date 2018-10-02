البرلمان يرفض الموافقة على تعيين المرشحة لمنصب وزيرة التعليم

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رفض البرلمان الكوري أمس الاثنين الموافقة على تعيين المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ونائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، "يو أون هيه"، بسبب الاعتراضات المقدمة من جانب حزب "كوريا الحرة"، المعارض الرئيسي.وقد فشلت الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض في تضييق خلافاتها في هذا الشأن، حيث اعتبر حزب "كوريا الحرة" أن "يو" غير لائقة بسبب ارتكابها سلسلة من الهفوات الأخلاقية، بما في ذلك التسجيل الكاذب لعنوان منزلها بهدف إدخال ابنتها مدرسة ابتدائية أفضل.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد طلب خلال الأسبوع الماضي من اللجنة البرلمانية للتعليم اعتماد التقرير الخاص بتعيين "يو" في المنصب حتى يوم الاثنين. وقاطع حزب "كوريا الحرة" اجتماعًا للجنة لمراجعة نتيجة جلسة تأكيد تعيينها التي عقدت الشهر الماضي.ويذكر أنه يمكن للرئيس المضي قدما في تعيين المرشحة في المنصب بغض النظر عن موافقة اللجنة.