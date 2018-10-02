الوفد الكوري يتوجه إلى دورة الألعاب الباراليمبية الآسيوية في إندونيسيا

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توجه إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الثلاثاء فريق الرياضيين الكوريين الجنوبيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الباراليمبية الآسيوية لعام 2018، والتي ستبدأ يوم السبت القادم وتستمر 8 أيام.ويتكون الفريق الكوري الجنوبي من 307 أعضاء، من بينهم 202 من الرياضيين، للمنافسة في 17 لعبة. ويهدف الفريق إلى الفوز بـ33 ميدالية ذهبية، و43 ميدالية فضية، و49 ميدالية برونزية، وتحقيق المركز الثالث في ترتيب الميداليات.وتخطط الكوريتان لتنظيم دخول مشترك تحت علم يرمز إلى كوريا الموحدة، كما ستشكل الكوريتان أيضًا فرقًا موحدة في منافسات تنس الطاولة والسباحة.