كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى السبعين ليوم القوات المسلحة

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احتفلت كوريا الجنوبية بيوم القوات المسلحة السبعين، بدون تنظيم عرض عسكري ضخم.وأقيم الاحتفال في الساعة 6:30 أمس الاثنين في النصب التذكاري للحرب في منطقة "يونغ سان" في وسط العاصمة سيول، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتم فيها إقامة الحفل ليلًا.وشارك في الحفل نحو 3500 من العسكريين والمواطنين، في مقدمتهم الرئيس "مون جيه إين"، وتضمن الحفل عرضًا جويًّا وعرضا للتايكوندو، شارك فيه 130 جنديًّا.وعرض الجيش أنظمته القتالية المستقبلية، بما في ذلك معدات القتال ذات التقنية العالية، كما استخدمت القوات الجوية والبحرية لقطات فيديو لتقديم المقاتلات من طراز "إف -35-إيه" التي يمكنها الاختباء من الرادارات، والطائرات بدون طيار، ومجموعة من السفن السطحية والجوفية.واختتمت الاحتفالات بأداء لنجم الغناء الكوري "ساي".