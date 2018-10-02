الرئيس مون يمضي قدما في تعيين مرشحته لوزارة التعليم

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قرر الرئيس "مون جيه إين" تعيين مرشحته "يو أون هيه"، لمنصب وزيرة التعليم ونائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الرئيس يعتقد أن "يو" شاركت بإخلاص في جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحها، واعتذرت وقدمت تفسيرات كاملة للادعاءات المثارة ضدها.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس طلب من البرلمان تبني تقرير جلسة الاستماع أمس الاثنين، لكن البرلمان لم يمتثل لهذا الطلب. وأضاف أن الرئيس قرر المضي قدما في تعيينها بناء على القوانين ذات الصلة، بعد تقديره أنه لم يعد من الممكن تأجيل التعيين في ظل وجود العديد من المسائل المعلقة، بما في ذلك تجديد نظام التعليم وامتحانات القبول بالجامعات.وقد احتجت المعارضة بشدة على ترشيح "يو" واعتبرت أنها غير صالحة للمنصب بسبب عدد من الهفوات الأخلاقية، بما في ذلك التسجيل الخاطئ لعنوان منزلها لإدخال ابنتها إلى مدرسة ابتدائية أفضل.