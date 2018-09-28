الرئيس يؤكد على أن قوة الجيش والتحالف مع واشنطن هما مفتاح السلام الدائم

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على أهمية القوة العسكرية لكوريا الجنوبية، وعلى التحالف مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم القوات المسلحة.وقال الرئيس خلال اجتماعه مع 200 من قدامى المحاربين والمسؤولين العسكريين إن كوريا أطلقت رحلتها الطموحة نحو السلام الدائم والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، ولذلك فإن الدفاع القوي يعتبر حاليا أكثر أهمية من أي وقت مضى.كما شارك الرئيس في مأدبة غداء في مقر الرئاسة مع كبار قادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وتأتي تصريحات مون في أعقاب القمة الأخيرة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، حيث أعادا التأكيد على جهودهما المشتركة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتعزيز التفاهم المشترك، كما اتفقا على وقف الأعمال العدائية بين البلدين، ووقعا اتفاقية بعدم الاعتداء، أي عدم استخدام القوة العسكرية تحت أي ظرف من الظروف.وقال الرئيس مون في الاجتماع إن السلام لا يمكن أن يستمر إلا بالقوة والثقفة الكافيتين للدفاع عن النفس، كما أبرز الرئيس الحاجة إلى الإصلاح العسكري، لبناء جيش قوي.