وفد كوري جنوبي يزور الشمال للاحتفال المشترك بإعلان الرابع من أكتوبر

Photo : YONHAP News

تخطط كوريا الجنوبية لإراسل وفد كبير إلى كوريا الشمالية للمشاركة في حدث مشترك للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية عشرة على صدور إعلان الرابع من أكتوبر، حيث كان قد تم توقيع هذا الإعلان في قمة 2007 بين الكوريتين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحتفل بها الكوريتان بهذه المناسبة.وسوف يكون على رأس الوفد الجنوبي المكون من 150 عضوًا وزير التوحيد "جو ميونغ كيون"، ورئيس الحزب الحاكم "لي هي تشان"، ومن المقرر أن يصل الوفد قبل يوم من الاحتفال.كما يشارك في الوفد "روه كُن هو"، ابن الرئيس الراحل "روه مو هيون" الذي وقع على الإعلان.وسوف يزور الوفد الجنوبي المرافق الرئيسية في الشمال خلال الزيارة، كما سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من كوريا الشمالية.