حرب كلامية بين المعارضة ووزير المالية خلال جلسة الاستجواب البرلمانية

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انخرط النائب "شيم جيه تشول" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في حرب كلامية مع وزير المالية "كيم دونغ يون"، اليوم الثلاثاء، بسبب التسريب المزعوم لـ"شيم" لوثائق رسمية غير مصرح بكشفها.وادعى النائب المنتخب لخمس فترات برلمانية أنه لم يتم استخدام أي وسيلة غير قانونية ولم تكن هناك أي تحذيرات من الوصول غير المصرح به، عندما حصل هو ومساعدوه على الوثائق من أحد المواقع الحكومية.وفي حين انتقد "شيم" وزارة المالية لسوء إدارتها للنظام، اتهم وزير المالية "شيم" ومساعديه باتخاذ خطوات غير قانونية للحصول على الملفات، وتجاهل التحذيرات المانعة من ذلك، وطلب "كيم" من النائب إعادة نحو مليون ملف إلى الحكومة.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، داهم وكلاء النيابة مكتب النائب "شيم" ومقر سكنه، بعد أن تقدمت وزارة المالية بشكوى ضده، ومنذ ذلك الحين، رفع "شيم" دعوى ضد الحكومة ووزير المالية.