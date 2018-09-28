توفعات بعقد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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صرح السفير الكوري الجنوبي لدى موسكو "أو يو كون" في لقاء أجرته معه وسائل الإعلام الروسية أمس بأن هناك احتمالا كبيرا بعقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجرى الشهر القادم.ونقل تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السفير "أو" قوله إنه على الرغم من أن موعد القمة الثانية لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أنه سيتم تحديده قريبا، مشيرا إلى أن الانتخابات النصفية الأمريكية ستجرى قريبا، ولهذا فمن الممكن أن تعقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية بعد انتهاء تلك الانتخابات.لكن السفير الكوري لم يستبعد أيضا احتمال عقد القمة قبل إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية المقرر لها يوم الـ6 من شهر نوفمبر القادم.