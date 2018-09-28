الحكومة الكورية تبقي السن الاعتباري للمسنين عند 65 عاما

قررت الحكومة الكورية الحفاظ على تعريف المسنين من الناحية القانونية بأنهم "الذين بلغوا من العمر 65 عاما".وكانت "اللجنة الرئاسية المعنية بمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية" تدرس اقتراحا برفع هذا المعيار إلى 70 عاما، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع للكوريين الجنوبيين من 66 عاما إلى 82 عاما، منذ أن تم تحديد هذا المعيار العمري في عام 1981.ويذكر أن تحديد العمر الاعتباري للمسنين يؤثر في عدة مجالات اجتماعية، مثل الحصول على معاشات التقاعد.وجاءت مداولات اللجنة حول معيار كبار السن في سياق خطة حكومية للتعامل مع مشاكل انخفاض معدلات المواليد ومجتمع الشيخوخة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الخطة في وقت لاحق من هذا الشهر.