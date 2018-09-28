كوريا تحتفل بعيد تأسيسها الوطني الـ4350

احتفلت كوريا الجنوبية بالذكرى رقم 4350 على التأسيس الوطني، اليوم الأربعاء.وتختلف هذه المناسبة عن غيرها من الأعياد الوطنية الخاصة، مثل يوم الدستور، من حيث إنها تبرز يوم ظهور الأمة الكورية تاريخيا بالمعنى الأوسع.وفي كلمة له بهذه المناسبة، استحضر رئيس الوزراء "لي ناك يون" اسم المؤسس الأسطوري للأمة الكورية "دان غون"، في سياق دعوة العالم إلى دعم السلام والازدهار لجميع أحفاد "دان غون".وباعتبار كوريا الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تحولت من دولة متلقية للمعونات الدولية إلى دولة مانحة، قال "لي" إن كوريا الجنوبية يجب أن تأخذ زمام المبادرة في تحويل منطقة شمال شرق آسيا إلى منطقة للسلام بدلاً من أن تكون منطقة للتوتر.