قيادة الأمم المتحدة توافق على إزالة الألغام الأرضية في المنطقة منزوعة السلاح

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية وافقت على عملية إزالة الألغام الأرضية من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين "بان مون جوم" والمنطقة منزوعة السلاح في مقاطعة "كانغ وان"، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الكوريتين.وقال "تشاد كارول" مدير الإعلام في قيادة الأمم المتحدة إن القيادة وافقت على تنفيذ العملية وفقا لروح اتفاقية الهدنة والاتفاق الشامل الذي توصلت إليها الكوريتان، موضحا أن القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية سوف تقدم الدعم لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك النقل الجوي الطبي للاستجابة لحالات الطوارئ الطبية في غضون دقائق، وذلك في أثناء عملية إزالة الألغام الأرضية، مما يشير إلى أن فرقة هندسية تابعة للقوات الكورية الجنوبية هي التي ستنفذ العملية في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة الأمم المتحدة.وأكد أن قيادة الأمم المتحدة تؤيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الكوريتان.وكانت السلطات العسكرية من الكوريتين قد بدأتا منذ الأول من هذا الشهر عمليات إزالة الألغام الأرضية في كل من المنطقة الأمنية المشتركة ومنطقة "هوا سال موري غو جي" في المنطقة منزوعة السلاح في مقاطعة "كانغ وان".ومن المقرر أن تنفذ العملية التي تمثل أول خطوة نحو نزع الأسلحة في المنطقة الأمنية المشتركة، حسب الاتفاقية العسكرية التي أبرمت خلال القمة بين الكوريتين، التي عقدت في بيونغ يانغ يوم 19 من الشهر الماضي.