كوريا الثالثة عالميا من حيث سرعة زيادة القروض المنزلية

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اتضح أن سرعة الزيادة في حجم القروض المنزلية في كوريا الجنوبية لا تزال تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم، رغم اتخاذ الحكومة الكورية سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القيود على تلك القروض منذ العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية، بلغت نسبة القروض المنزلية الكورية مقابل إجمالي الناتج المحلي 95.2% في نهاية شهر مارس من هذا العام، مما يعني أن حجم القروض المنزلية يعادل حجم الاقتصاد المحلي تقريبا.وقد ارتفعت النسبة بـ2.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الماضي، لتحتل كوريا بذلك المركز الثالث في هذا المجال بعد الصين بـ3.7 نقطة مئوية، وهونغ كونغ بـ3.5 نقطة مئوية، من بين 43 دولة رئيسية خاضعة لمسح بنك التسويات الدولية.وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض المنزلية قد ارتفعت منذ نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي مقابل إجمالي الناتج المحلي أيضا بمقدار نقطة مئوية واحدة.