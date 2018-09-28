إعصار كونغ لاي يتوجه شمالا نحو جيجو

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توقع تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يؤثر إعصار "كونغ لاي 콩레이" رقم 25 على جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد في نهاية هذا الأسبوع، ودعت الهيئة الجهات ذات الصلة إلى اتخاذ مختلف إجراءات التأمين للوقاية من الكوارث الطبيعية.وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يقترب إعصار "كونغ لاي" الذي نشأ في المنطقة البحرية القريبة من جزيرة "غوام" يوم الـ29 من الشهر الماضي، نحو المنطقة البحرية التي تبعد حوالي 170 كيلومترا عن الجنوب الغربي من منطقة "سوغويبو" في جيجو، بعد ظهر يوم السادس من هذا الشهر، ثم يعبر جزيرة جيجو في صباح اليوم التالي.وأشار التقرير إلى أن قوة الضغط المركزية لإعصار كونغ لاي، الذي يعد من الأعاصير متوسطة القوة، تبلغ 920 "هكتوباسكال" وتبلغ أقصى سرعة له 191 كيلومترا في الساعة، ويبلغ نصف قطر رياحه القوية 400 كيلومتر.وبعد نشر هذا التقرير عن الإعصار، تقرر إلغاء يوم الصحافة الخاص بمهرجان جيجو الدولي لاستعراض السفن البحرية لعام 2018، ولكن من المتوقع أن تقام المراسم الرئيسية للمهرجان بدءا من يوم الحادي عشر من هذا الشهر كما كان مقررا في الأصل.كما تم تأجيل معرض جيجو الثالث للطعام الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من هذا الشهر.وتقوم إدارة مقاطعة جيجو حاليا بفحص المناطق الخطرة أو التي ينتظر تعرضها لخسائر بسبب الإعصار، بما في ذلك المزارع النباتية والمزارع السمكية، للوقاية من وقوع خسائر بشرية.