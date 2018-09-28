كوريا توافق مغادرة سفينة روسية محتجزة في بوسان

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وافقت الحكومة الكورية الجنوبية على إطلاق سراح سفينة روسية كانت تخضع لتحقيقات في ميناء بوسان بسبب إدراجها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها رفعت اليوم الحظر على مغادرة السفينة "سيفاستوبول" الروسية التي كانت محتجزة في ميناء بوسان.وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تختلف عن خطوة الاحتجاز التي تُتخذ ضد السفن التي يتم التأكد من قيامها بأعمال غير قانونية، مثل مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي، موضحة أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن السفينة الروسية لم تخالف القرارات الدولية.وأضافت وزارة الخارجية الكورية أن السفينة الروسية كانت قد دخلت ميناء بوسان الكوري يوم 13 من شهر أغسطس الماضي، أي قبل اختيارها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الفردية، وكانت تخطط لمغادرة الميناء الكوري بعد الانتهاء من إصلاحها، إلا أنها ظلت راسية في الميناء بسبب الأوضاع الخاصة بها.الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد استدعت السفير الكوري لدى موسكو"أو يو كون" وطلبت منه سرعة السماح بمغادرة السفينة الروسية للميناء الكوري واحتجت بقوة على على احتجازها.وأضافت الوزارة الكورية أنها ظلت تجري مشاورات مكثفة مع كل من الجانبين الأمريكي والروسي من أجل ضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك في سياق التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأيضا العلاقات الكورية الروسية.