وفد كوري جنوبي يزور الشمال للاحتفال بذكرى بيان الرابع من أكتوبر

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يتوجه غدا الخميس إلى كوريا الشمالية وفد كوري جنوبي خاص للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة على صدور بيان الرابع من أكتوبر.ويترأس الوفد وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" وزعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي هيه تشان"، ويضم 150 عضوا من جمعية التذكير بالرئيس الكوري الأسبق الراحل "روه مو هيون"، والمؤسسة الشعبية للمصالحة والتعاون بين الكوريتين، وعدد من المنظمات الدينية والمدنية وغيرها، كما يضم الوفد في عضويته "روه كون هو" ابن الرئيس الأسبق "روه مو هيون".وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول أنه تم تشكيل الوفد بحيث يشارك فيه مواطنون من مختلف المجالات، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المراسم التذكارية على إصدار بيان الرابع من أكتوبر، والتي تقام في بيونغ يانغ لأول مرة منذ عشر سنوات.ويذكر أن بيان الرابع من أكتوبر صدر في ختام القمة الثانية بين الكوريتين في عام 2007، بين الرئيس الأسبق "روه مو هيون" والزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل".