كرتون الويب الكوري يدخل أسواق أمريكا الشمالية

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بدأت شركات كرتون الويب الكورية في دخول أسواق أمريكا الشمالية عبر مشاركتها في مهرجان "نيويورك كوميكون" الذي يعد أكبر مهرجان للكرتون في أمريكا الشمالية.ونظمت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة واللجنة الكورية لتنمية فيديوهات الكرتون، معرض "كرتون الويب الكوري والفن الفكاهي في نيويورك"، في مسرح "سكول أوف فيجوال آرت" في منطقة "مانهاتن" في نيويورك، أمس، بالتزامن مع مهرجان "نيويورك كوميكون" الذي يقام بدءا من اليوم وعلى مدار 4 أيام في مركز "جيكوب جافيتس".تجدر الإشارة إلى أن مهرجان "نيويورك كوميكون" يزوره حوالي 230 ألف شخص سنويا ويشارك فيه خلال هذا العام 300 شركة منتجة و500 مشترية.وقالت المديرة "كيم سون مي" في اللجنة الكورية لتنمية فيديوهات الكرتون إن معرض كرتون الويب الكوري يهدف إلى اختراق أسواق أمريكا الشمالية التي لم يدخلها كرتون الويب الكوري حتى الآن.وشارك في المعرض حوالي 30 من الشركات الكبيرة بما فيها شركة "كوميك سولوجي" أكبر شركة أمريكية لصناعة الكرتونات الرقمية، ودار لاندوم للطباعة والنشر، وشركة "وورنر بروذرز" لصناعة الأفلام.وأجرت سبع شركات كورية ذات الصلة بما فيها "كاكاو بيدج" و"سي إن سي ريفوليوشون" لقاءات عمل مع المشترين الأجانب.وقال "هونغ مين يونغ" مدير عام شركة كاكاو بيدج" إن المعرض أتاح فرصة للتأكد من إمكانية اقتراب المحتويات الكورية من المستهلكين الأمريكيين في ظل اتساع سوق المحتويات الخاصة للنساء والأطفال في أسواق أمريكا الشمالية.كما قال "ديفيد شتاين برغر" الرئيس التنفيذي لشركة كوميك سولوجي إنه يلاحظ وتيرة النمو لسوق كرتون الويب الكوري التي يبلغ حجمها تريليون وون سنويا مؤكدا أنه سيدعم دخول شركات كرتون الويب الكورية أو الفنانين الكوريين للسوق الأمريكية إذا أتيحت الفرصة لذلك.