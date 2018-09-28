10 دول بما فيها كوريا تبرم اتفاقية لحفظ الموارد في القطب الشمالي

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أبرمت 10 دول بما فيها كوريا الجنوبية اتفاقية "حظر صيد الأسماك في المياه الدولية في بحر القطب الشمالي" من أجل حفظ واستدامة الأحياء البحرية في المياه الدولية في القطب الشمالي.ووقع "بارك هونغ كيونغ" المسؤول عن قسم التعاون في القطب الشمالي التابع لوزارة الخارجة الكورية على هذه الاتفاقية بالأمس في غرين لاند، وحضر مراسم التوقيع ممثلو خمس دول مطلة على بحر القطب الشمالي، وهي الولايات المتحدة وروسيا وكندا والدانمارك والنرويج، وخمس دول غير مطلة عليه، وهي كوريا والصين واليابان وآيسلاندا وممثل عن الاتحاد الأوربي.ووفقا للاتفاقية، سيتم إنشاء هيئة للوقاية المسبقة "بشكل مؤقت" تسمح بصيد الأسماك للأغراض التجارية بشرط الالتزام بإجراءات الحفاظ على بيئة الأحياء البحرية هناك.ومن المقرر أن تعقد الدول الأطراف اجتماعا مرة واحدة كل عامين من أجل تقاسم نتائج البحوث العلمية المشتركة، وتعمل على إنشاء جهة إقليمية ذات الصلة على شرط اعتبار إمكانية صيد الأسماك المستدام في المياه الدولية في القطب الشمالي.وتبلغ المساحة المائية التي تنطبق عليها الاتفاقية 20% من إجمالي مساحة بحر القطب الشمالي أي حوالي مليونين و800 ألف كيلومتر مربع.ومن المتوقع أن تتسع إمكانية صيد الأسماك للأغراض التجارية في حالة انكماش مساحة الجليد هناك في المستقبل.وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الكورية إن الاتفاقية وضعت أساسا للتعاون في حماية وإدارة الأحياء البحرية في القطب الشمالي.