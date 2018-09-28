بدء فعاليات الاحتفال بمرور 11 عاما على بيان الرابع من أكتوبر

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تقام اليوم فعاليات للاحتفال بذكرى بيان الرابع من أكتوبر الذي صدر في ختام القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه مو هيون" والزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" في عام 2007، وتستمر الاحتفالات على مدار 3 أيام في مدينة بيونغ يانغ، تحت عنوان "مؤتمر التوحيد القومي للذكرى الحادية عشرة على بيان الرابع من أكتوبر".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها الكوريتان بشكل مشترك احتفالا بهذا البيان.ويبلغ عدد أعضاء الوفد الجنوبي حوالي 160، في مقدمتهم وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" ومسؤولون في الحكومة والبرلمان والحكومات المحلية والجماعات المدنية بالإضافة إلى مراسلين صحفيين.وقد غادر الوفد صباح اليوم على متن طائرة متجها إلى بيونغ يانغ مباشر فوق البحر الغربي.ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة إلى دار العلوم والتكنولوجيا في بيونغ يانغ ويحضر حدثا ترحيبيا ومأدبة عشاء اليوم، ثم يشارك في الاحتفالات المشتركة صباح الغد.وخلال الزيارة، من المتوقع أيضا أن يجري الوفد مناقشات متنوعة مع الجانب الشمالي.وصرح وزير التوحيد بأنه سيناقش سبل تنفيذ بيان بيونغ يانغ الصادر عن القمة بين الكوريتين في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، وجدول أعمال المباحثات اللاحقة أيضا.كما سيتباحث نائب وزير الرفاهية الاجتماعية "كوان دوك تشول"، ورئيسة هيئة التراث الثقافي "جونغ جيه سوك"، مع الجانب الكوري الشمالي، حول عدد من القضايا الراهنة بما فيها التعاون في مجالات الصحة العامة والاستكشاف المشترك لمنطقة "مان وول ديه " في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.ومن المتوقع أن يعود الوفد على متن طائرة إلى سيول صباح يوم السبت القادم.