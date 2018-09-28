أول اعتذار من رئيس الوزراء الياباني الأسبق عن ضحايا الأسلحة النووية الكوريين

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زار "هاتوياما يوكيو" رئيس الوزراء الياباني الأسبق منطقة "هاب تشون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في كوريا الجنوبية، حيث التقى ببعض الضحايا الكوريين من تفجير قنابل نووية في اليابان قبل سبعين عاما، وقدم لهم اعتذارا.وتوجه رئيس الوزراء الياباني الأسبق إلى مركز رعاية ضحايا القنابل النووية في منطقة "هاب تشون" أمس حيث قدم باقة من الزهور في مزار خاص للتذكير بأرواح الضحايا الكوريين، ثم التقى بثلاثين من أولئك الضحايا في الطابق الثاني من المركز وصافح كلا منهم وقدم لهم التحية وهو منحنيا، كما تبادل حوارا بسيطا باللغة اليابانية مع بعض الضحايا.ويذكر أن "يوكيو" هو أول سياسي ياباني يلتقي بالضحايا الكوريين من القنابل النووية ويقدم لهم اعتذارا.الجدير بالذكر أن حوالي 100 ألف كوري تعرضوا لإصابات بسبب القنابل النووية في مدينتي "هيروشيما" و"ناغازاكي" اليابانيتين في شهر أغسطس من عام 1945، وقد قتل حوالي 50 ألفا منهم في ذلك الوقت.ويبلغ عدد الضحايا الكوريونالباقين على قيد الحياة حاليا حوالي ألفين، ولا يزالون ينتظرون اعتذارا مخلصا من قبل الحكومتين اليابانية والأمريكية، حيث ظلوا يعانون معاناة شديدة استمرت على مدار ثلاثة وسبعين عاما.