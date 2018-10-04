افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي اليوم الخميس

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من المقرر اليوم الخميس أن تفتتح اليوم الدورة الثالثة والعشرون مهرجان بوسان السينمائي الدولي، ويستمر لمدة 10 أيام في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وسوف يمثِّل حفل الافتتاح في الساعة السادسة مساءً بداية جديدة بعد سنوات من الخلافات بين اللجنة المنظمة للمهرجان ومدينة بوسان الراعي الرئيسي للحدث، بسبب عرض فيلم وثائقي مثير للجدل عن كارثة غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014.وسيفتتح المهرجان بفيلم "الأيام الجميلة"، وهو فيلم كوري جنوبي عن حياة امرأة كورية شمالية هربت إلى كوريا الجنوبية.وسوف يعرض المهرجان 232 فيلمًا من 79 بلدًا، وينتهي بعرض فيلم "ماستر زي"، للمخرج "يون أو بينغ" من هونغ كونغ.