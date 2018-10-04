احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يسجل رقمًا قياسيًّا في سبتمبر

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سجل احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية مستوى قياسيًّا في سبتمبر.ووفقًا للبنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد 403 مليارات دولار في الشهر الماضي، بزيادة 87 مليار دولار عن الشهر السابق.وقد سجَّلت كوريا مستويات قياسية لاحتياطي النقد الأجنبي على مدى 5 أشهر متتالية، من مارس إلى يوليو، قبل أن سجلت انخفاضًا في شهر أغسطس.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى أرباح الاستثمارات الأجنبية في الأصول، وإصدار سندات تثبيت العملات الأجنبية، بقيمة مليار دولار.وبذلك احتلت كوريا الجنوبية في نهاية أغسطس المركز الثامن على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت القائمة الصين وتلتها اليابان ثم سويسرا.