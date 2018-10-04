قراصنة كوريون شماليون وراء سرقة 100 مليون دولار عبر الإنترنت

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أفادت الأنباء بأن مجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين يُطلق عليها اسم "إيه بي تي 38"، هي المسؤولة عن سرقة ما لا يقل عن مائة مليون دولار عبر الإنترنت.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأربعاء عن شركة "فاير آي" الأمنية الأمريكية قولها إن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية، التي بدأت نشاطها في عام 2014 على الأقل، قد شنت هجمات عبر الانترنت على 16 بنكًا في 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام وماليزيا.وأوضحت الشركة أن تلك المجموعة تعمل تحت مجموعة "لازاروس"، وهي مجموعة للتجسس والجرائم الإلكترونية، وهي المتهمة بالهجوم على شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج السينمائي في عام 2014، وهجمات فيروس "وانا كراي" العالمية في العام الماضي.وقالت الشركة إن أكبر عمليات المجموعة كانت استهداف أحد البنوك التجارية في فيتنام في عام 2015، والبنك المركزي لبنغلاديش في فبراير 2016.وأضافت الشركة أن تلك المجموعة تتميز بجرأتها، حيث لا تخشى من تدمير الأدلة أو شبكات الضحية المستهدفة، كجزء من عملياتها، محذرة من أنها مازالت "نشطة وخطيرة".