سيول تقترح تأجيل طلب جرد الأسلحة النووية الكورية الشمالية

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اقترحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على الولايات المتحدة أن تتراجع عن طلبها بإجراء جرد لأسلحة كوريا الشمالية النووية.وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت أمس الأربعاء، قالت كانغ إن المطالبة بتلك القائمة تعيق المفاوضات الجارية.وأشارت إلى أن مفاوضات بيونغ يانغ وواشنطن خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قد تدهورت بعد أن سلمت بيونغ يانغ آلاف الصفحات من الوثائق حول منشآتها الرئيسية المتعلقة بالبلوتونيوم في عام 2008.وقالت الوزيرة إن قوائم الجرد سوف تأتي في مرحلة لاحقة، ولكن يمكن الوصول إلى هذه النقطة بسرعة أكبر عن طريق اتخاذ إجراءات وإجراءات مقابلة، مما يمنح الطرفين الثقة الكافية.كما قالت كانغ إن بيونغ يانغ وواشنطن يجب أن يتوصلا إلى صفقة كبيرة بشأن تفكيك كوريا الشمالية لمنشآتها النووية في يونغ بيون، وإعلان نهاية للحرب الكورية.وأشارت إلى أنه إذا قامت كوريا الشمالية بتفكيك منشآت يونغ بيون بصورة دائمة، والتي تعد جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي، في مقابل إجراء أمريكي مثل إعلان نهاية الحرب، فسوف يمثل ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية نزع السلاح النووي.