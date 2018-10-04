بومبيو يرفض تحديد جدول زمني لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة تود أن ترى تفكيكًا سريعًا لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، لكنها لن تفرض جدولًا زمنيًّا محدَّدًا.وأدلى بومبيو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في واشنطن أمس الأربعاء قبيل مغادرته إلى كوريا الشمالية في زيارته الرابعة إلى بيونغ يانغ، لالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف "بومبيو" أنه لم يكن الذي اقترح الهدف المعلن مسبقًا بأن تتم عملية نزع السلاح النووي بالكامل في نهاية الفترة الأولى لولاية الرئيس ترامب في يناير 2021، وأن هذا الموعد النهائي قد حدده قائدا الكوريتين في قمتهما في بيونغ يانغ.كما أعرب الوزير الأمريكي عن أمله في نجاح رحلته القادمة، قائلًا إنه "سعيد للغاية" بالعودة إلى إحراز التقدم في المفاوضات حول اتفاق نزع السلاح النووي، الذي توصل إليه قائدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قمتهما التاريخية الأولى في سنغافوره في يونيو.كما قال إنه متفائل بأن رحلته ستؤدي إلى تفاهمات أفضل وخطة للأمام، ليس فقط من أجل عقد قمة بين الجانبين، ولكن من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى بناء طريق لنزع السلاح النووي.