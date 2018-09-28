الرئيس مون جيه إين يؤكد على دعم النمو الإبداعي

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حضر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم مراسم خاصة لافتتاح مصنع لأشباه الموصلات أنشأته شركة "إس كي هاينكس" في مدينة تشونغ جو بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وقال الرئيس إن المصنع قد بني من خلال التعاون بين الحكومة المحلية والشركة، لفتح باب من الأمل في المنطقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم المصنع في توظيف ألف و200 شخص حتى عام 2020، وأن يبلغ عدد العاملين الجدد في الشركات المتعاونة معه حوالي 3 آلاف، مما سيساعد على تفعيل الاقتصاد المحلي والتنمية الوطنية المتوازنة.كما أكد على أن التعايش مع حوالي 160 شركة تعاونية يمثل مصدرا للقوة التنافسية للشركات تجاوزا للخدمة الاجتماعية، ووعد بتقديم دعم كبير للشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار وإيجاد فرص عمل والتعايش مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.من ناحية أخرى، ترأس الرئيس مون الاجتماع الثامن للجنة فرص العمل في مصنع تشونغ جو، وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع دعم مشروعات الاستثمارات المدنية الرامية إلى إيجاد فرص عمل في الصناعات الجديدة. ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة للاستثمارات المدنية في الصناعات التحويلية لإيجاد فرص عمل جديدة.وطبقا للمشروع، تخطط الحكومة لخلق 107 آلاف فرصة عمل جديدة حتى عام 2022، من خلال اكتشاف مشروعات الاستثمارات المدنية في خمسة مجالات واعدة، بما فيها السيارات المستقبلية وأشباه الموصلات وشاشات العرض، مدعوما باستثمارات حكومية.