نجاح عملية زرع صدر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة في كوريا

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نجحت الدائرة الطبية الكورية في زرع أضلاع وعظام صدر مصنوعة من مادة التيتانيوم وتم تشكيلها بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة في كوريا.وصرح مستشفى جامعة "جونغ آنغ" بأنه نجح في صنع وزرع أضلاع وعظام صدر صناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لرجل يبلغ من العمر 55 عاما وكان يعاني من الإصابة بأورام خبيثة في الأضلاع وعظام الصدر، وكان يتوقع له أن يعيش 6 أشهرعلى الأكثر.وقال المستشفى إنه بالاعتماد على الصور المقطعية المأخوذة بالكمبيوتر، قرر الفريق الطبي التابع للمستشفى تحديد نطاق عملية القطع ونطاق إعادة بناء عظام الصدر، ثم قام بصنع أضلاع الصدر الصناعية المناسبة للمريض باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع المعهد الكوري لتكنولوجيا الإنتاج.وأجرى المستشفى عملية قطع جدار الصدر وإعادة بنائه بشكل ناجح يوم 19 من الشهر الماضي، وقال إن المريض حاليا في مرحلة النقاهة.تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية جرت لأول مرة في كوريا، وللمرة السادسة على مستوى العالم، بعد كل من إسبانيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا والصين.