استمرار الخلافات الحزبية حول تعيين وزيرة التعليم الجديدة

Photo : YONHAP News

استمرت الخلافات بين الأحزاب السياسية الكورية اليوم الخميس حول تعيين النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "يو أون هيه" في منصب وزيرة التعليم ونائبة رئيس الوزراء.وفي جلسة الاستجواب التي عقدت اليوم الخميس، قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن الرئيس "مون جيه إين" تجاهل مشاغل الرأي العام، ودمر التعاون بين الحزبين من خلال إصراره على تعيين "يو" رغم الاعتراضات الأخلاقية عليها.وأثار الحزب تساؤلات حول خبرة الوزيرة وكفاءتها في الإشراف على شؤون التعليم والشؤون الاجتماعية في البلاد، كما سأل "يو" عما إذا كانت ستتعهد بالاستمرار في منصبها الوزاري وعدم خوض الانتخابات العامة القادمة.ومن جانبه، سلط الحزب الحاكم الضوء على خبرة "يو" في التعليم من خلال مشاركتها في لجنة التعليم البرلمانية على مدى السنوات الست الماضية، مشيرا أيضا إلى أنها اعتذرت بالفعل عن الهفوات الأخلاقية السابقة، خلال جلسة الاستماع البرلمانية.وفي هذه الأثناء، تسعى أحزاب المعارضة إلى إصدار تعديل تشريعي، يمنع الرئيس من تعيين نواب رئيس الوزراء للاقتصاد والشؤون الاجتماعية، دون الحصول على موافقة من البرلمان.