احتفالات مشتركة بين الكوريتين بذكرى بيان الرابع من أكتوبر

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أقيم اليوم الجمعة في قصر الثقافة الشعبي في بيونغ يانغ احتفال مشترك بين الكوريتين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على إصدار بيان الرابع من أكتوبر.وقد صدر هذا البيان في ختام القمة الثانية بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ عام 2007 بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه مو هيون" والزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل"، حيث دعا البيان إلى التعاون بين الكوريتين في بناء الثقة المتبادلة وتخفيف حدة التوتر وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.وحضر احتفال اليوم وفد كوري جنوبي يتكون من 160 عضوا بقيادة وزير التوحيد الوطني "جو ميونغ كيون"، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد كوري جنوبي في فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى.وفي وقت لاحق من اليوم، سيقوم الوفد الجنوبي بزيارة لمعهد "مان سو ديه" للفنون، وقصر "مان كيونغ ديه" للشباب، وهو معهد لتعليم الشباب الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والعلمية.كما سيشاهد الوفد الجنوبي عرضا للألعاب الجماعية، وعرضا فنيا آخر، ويشارك في حفل عشاء مشترك مع الجانب الشمالي.وعلى هامش زيارة الوفد الجنوبي إلى بيونغ يانغ، من المتوقع أن يجتمع وزير التوحيد الوطني "جو ميونغ كيون" مع نظيره رئيس اللجنة الكورية الشمالية للتوحيد السلمي لأرض الوطن "ري سون كوان"، حيث يبحث معه سبل تنفيذ ما ينص عليه إعلان "بيونغ يانغ" الصادر يوم التاسع عشر من سبتمبر الماضي في ختام القمة بين الكوريتين.