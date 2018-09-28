رفع علميْ الكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في جاكرتا

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شهدت القرية الأولمبية لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في العاصمة الإندونيسية جاكارتا أمس الخميس مراسم رفع أعلام سبع دول، هي: العراق وهونغ كونغ والكويت وتيمور الشرقية وتركماستان وسوريا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.وستفتتح هذه الدورة غدا السبت في جاكارتا بمشاركة 3 آلاف لاعب يمثلون 43 دولة، ويتنافسون في 18 لعبة.وشارك المنتخب الكوري الجنوبي في مراسم رفع الأعلام بـ62 لاعبا ولاعبة .وفي وقت سابق من نفس اليوم، شارك المنتخب الكوري الشمالي في مراسم رفع الأعلام مع منتخبات الصين والفلبين وكمبوديا وسلطنة عمان وأفغانستان وبوتان.وسيسير فريقا الكوريتين تحت راية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية برفع علم كوريا الموحدة خلال دخول موكب الرياضيين إلى الملعب الذي سيقام فيه حفل الافتتاح.وتشارك كوريا الجنوبية في دورة جاكارتا للألعاب الآسيوية البارالمبية بفريق يتكون من 307 من اللاعبين والمسؤولين للتنافس في 17 رياضة، وتستهدف احتلال المركز الثالث من بين الدول المشاركة.ومن المقرر أن تشارك الكوريتان في المباريات الجماعية لتنس الطاولة وسباحة التتابع المتنوع للرجال ضمن فريق موحد.