السماح لحضانات الأطفال بتنظيم فصول للغة الإنجليزية بعد نهاية اليوم الدراسي

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قررت وزارة التعليم الكورية التراجع عن موقفها المثير للجدل الذي أعلنته في شهر ديسمبر الماضي حول منع حضانات الأطفال من تنظيم فصول خاصة باللغة الإنجليزية في نهاية اليوم الدراسي.وقالت الوزارة أمس الخميس إنها قررت السماح لحضانات الأطفال بتنظيم فصول خاصة باللغة الإنجليزية بعد انتهاء اليوم الدراسي، اعتبارا من العام القادم.وفي هذا السياق، قالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" أمس الخميس في جلسة استجواب برلمانية إن موقف الحكومة الداعي إلى منع تنظيم فصول خاصة باللغة الإنجليزية بعد انتهاء اليوم الدراسي لأطفال الحضانات قد أثار قلقا من احتمال أن يتسبب في زيادة التعليم الخاص، ومن ثم فقد أعادت الوزارة النظر في هذا الشأن، وقررت إعطاء فرصة اختيار لحضانات الأطفال وآبائهم فيما يتعلق بتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بعد اليوم الدراسي.وستقوم المكاتب التعليمية الإقليمية والبلدية بإعداد معايير تفصيلية حول تنظيم تلك الفصول بشرط أن تقوم هذه الفصول على أساس اللعب.وتخطط الوزارة لتوفير برامج لرعاية الأطفال الذين لا يشاركون في الفصول الخاصة باللغة الإنجليزية بعد اليوم الدراسي.وتدرس الوزارة إمكانية السماح للمدارس الابتدائية بتنظيم فصول مماثلة لطلاب الصفين الأول والثاني، وذلك بعد أن كانت قد منعت تنظيمها في شهر مارس الماضي.