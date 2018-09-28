نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين ترتفع إلى 64%

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واصلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تجاوز مستوى 60%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثاني وحتى الرابع من أكتوبر الجاري على 1004 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 64%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الماضي.وكانت نسبة تأييد الرئيس "مون" قد تراجعت لتصل إلى49% في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، ثم شهدت اتجاها تصاعديا مستمرا منذ ذلك الحين.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 26%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الثالث من سبتمبر الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى الأنشطة التي مارسها من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48%، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 11%، وحزب العدل 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 7%، وحزب السلام الديمقراطي 1% .ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.