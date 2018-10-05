الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يتلقى حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 13 مليار وون

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حكمت محكمة سيول المركزية اليوم الجمعة على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "لي ميونغ باك" بالسجن لمدة 15 عاما ودفع غرامة قدرها 13 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 11,5 مليون دولار.وأصدرت المحكمة هذا الحكم على الرئيس الأسبق بعد أن وجدته مذنبا في اتهامات تشمل الرشوة والاختلاس، كما تبين أيضًا أنه المالك الحقيقي لشركة "داس" لقطع غيار السيارات الخاصة بشقيقه.ولم يحضر "لي" جلسة الحكم بسبب مشاكل صحية، وأيضا بسبب اعتراضه على قرار المحكمة بالسماح ببث الجلسة على الهواء مباشرة، وفقا لما قاله فريق الدفاع القانوني عنه.وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما وإلزامه بدفع غرامة قدرها 15 مليار وون، إلى جانب مصادرة 11 مليار وون أخرى منه.