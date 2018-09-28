الرئيس الكوري مون جيه إين يعرب عن أمله في التوحيد السلمي بين الكوريتين

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عبر الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أمله في توحيد الكوريتين بالسلام الدائم، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتوجه نحو السلام متغلبا على التقسيم والمجابهة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة ليوم الكوريين المقيمين في الخارج، الذي أقيم اليوم الجمعة في سيول، حيث أكد أن لديه حلما يرغب في تحقيقه ويتمثل في زيارة الكوريين المقيمين في الخارج وأبنائهم لأرض الوطن باستخدام السيارات والقطارات، وتمتع كوريا الجنوبية بالازدهار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل أيضا في شمال شرق آسيا وعلى مستوى العالم أجمع.وأضاف أن العام القادم سيصادف الذكرى المئوية لحركة الأول من مارس للاستقلال وتأسيس حكومة كوريا المؤقتة، مشيرا إلى أن الكوريتين قد اتفقتا على الاحتفال بهذه الذكرى بشكل مشترك.وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك الاحتفال مهرجانا شعبيا تشارك فيه الكوريتان والكوريون المقيمون في الخارج البالغ عددهم 7.4 مليون شخص.وأكد الرئيس "مون" أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لوضع سياسات تتعلق بالكوريين المقيمين في الخارج ،ليتم تنفيذها لصالحهم.وأضاف أن الحكومة ستقوم بتوسيع تعليم الجيل الجديد من الكوريين المقيمين في الخارج الثقافة والتاريخ واللغة الكورية .