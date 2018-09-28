تفعيل التدابير المركزية لمواجهة إعصار كونغ ري القادم من الجنوب

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مع تحرك إعصار "كونغ ري" باتجاه الشمال من المياه الواقعة قبالة اليابان، قررت الحكومة الكورية تفعيل المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة.جاء هذا القرار خلال اجتماع الطوارئ الذي عقده رئيس الوزراء "لي ناك يون" صباح اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من قرار وزارة الداخلية والسلامة بتنفيذ عمليات الطوارئ وإصدار تحذير من الإعصار.وأصدرت الحكومة المركزية تعليمات للحكومات الإقليمية بتعزيز استعداداتها لمواجهة إعصار "كونغ ري" على اعتبار أن مساره مشابه لمسار إعصار "تشابا" الذي تسبب في خسائر مادية وروحية هائلة في شهر أكتوبر من عام 2016.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن إعصار "كونغ ري" يتوجه نحو الشمال بسرعة 25 كيلومترا في الساعة من المياه الواقعة على بعد 270 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من جزيرة أوكيناوا اليابانية.وتوقعت أن يمر الإعصار بجزيرة جيجو في الساعة السادسة من صباح الغد السبت ويتجه إلى البحر الشرقي مرورا بمدينة بوسان الواقعة في أقصى جنوب شرق البلاد في الساعة الثانية عشرة ظهرا.