1.9 % نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية

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سجلت أسعار المستهلك في شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها منذ عام.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلك في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى رقم منذ أن شهدت الأسعار زيادة بنسبة 2.1% في شهر سبتمبر من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التي تعرضت لخسائر بسبب الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة في الصيف الماضي، بنسبة 7.1%.كما شهدت أسعار المنتجات النفطية ارتفاعا كبيرا بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية.وقالت الحكومة إن أسعار المستهلك تتمتع باستقرار على مستوى أقل من 2% للشهر الثاني عشر على التوالي، لكنها أكدت على ضرورة إدارة أسعار المنتجات الزراعية.