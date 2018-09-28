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الاقتصادية

1.9 % نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية

Write: 2018-10-05 16:11:11Update: 2018-10-05 17:48:25

1.9 % نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

سجلت أسعار المستهلك في شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها منذ عام.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلك في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى رقم منذ أن شهدت الأسعار زيادة بنسبة 2.1% في شهر سبتمبر من العام الماضي.
ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التي تعرضت لخسائر بسبب الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة في الصيف الماضي، بنسبة 7.1%.
كما شهدت أسعار المنتجات النفطية ارتفاعا كبيرا بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وقالت الحكومة إن أسعار المستهلك تتمتع باستقرار على مستوى أقل من 2% للشهر الثاني عشر على التوالي، لكنها أكدت على ضرورة إدارة أسعار المنتجات الزراعية.
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