نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تزور روسيا

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غادرت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي"، المسؤولة عن قضايا نزع السلاح النووي، بيونغ يانغ أمس الخميس متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تحضر خلالها اجتماعا ثلاثيا يضم مسؤولين من كل من كوريا الشمالية والصين وروسيا.وفي طريقها إلى روسيا، قامت المسؤولة الكورية الشمالية بزيارة للصين.ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد بين بيونغ يانغ وبكين وموسكو منذ بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفي أثناء إقامتها في موسكو ستقدم "تشيه" شرحا للجانبين الصيني والروسي حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وكانت الصين وروسيا قد عبرتا عن تأييدهما لموقف كوريا الشمالية الداعي إلى تنفيذ نزع السلاح النووي على مراحل وبالتزامن مع قيام الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات مقابل ذلك.ومن المتوقع أن يتم في اجتماع موسكو الثلاثي بحث القضايا المتعلقة بالإجراءات الأمريكية، وفي مقدمتها الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وبعد زيارتها لموسكو، من المتوقع أن تجتمع نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي مع الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" الذي سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية برفقة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" اعتبارا من يوم الأحد القادم.