واشنطن تكثف ضغوطها على بيونغ يانغ قبل زيارة بومبيو

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركة تركية و3 أفراد بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته أمس الخميس إن شركة "سيا فالكون انترناشونال غروب" ورئيسها التنفيذي، ومديرها العام، ودبلوماسيا في السفارة الكورية الشمالية في منغوليا، قد انتهكوا العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية من خلال التجارة في الأسلحة والسلع الكمالية معها.وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي تستمر فيه واشنطن في ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي، كما تأتي في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لزيارة بيونغ يانغ بعد غد الأحد.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق، وأنها سوف تستمر في فرض العقوبات حتى يتحقق ذلك الهدف.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مواطن كوري شمالي وشركتين إحداها روسية والأخرى صينية يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي متهمة إياهم بدعم برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.