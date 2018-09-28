سام سونغ تحقق 17.5 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

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كشفت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات عن أن أرباحها التشيغيلية في الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 17.5 تريليون وون، أي ما يعادل 15.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأيضا بزيادة 17.7% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.ويعد هذا المبلغ أكبر من متوسط توقعات شركات الأسهم الكورية الذي بلغ 17 مليارا و166.9 مليون وون.وقالت الشركة إن حجم مبيعاتها بلغ 65 تريليون وون خلال الربع الثالث من هذا العام، بزيادة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و11.2% مقارنة بالربع السابق.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تمتع "سام سونغ" للإلكترونيات بزيادة في مبيعات أشباه الموصلات، لكن الخبراء يرون أن قيمة الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" قد تشهد تراجعا في الربع الرابع من هذا العام نظرا للاتجاه الأخير المتمثل في انخفاض أسعار أشباه الموصلات العالمية.