سيول ولندن تتفقان على تنشيط التعاون الاقتصادي

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اتفق وزير المالية الكوري الجنوبي كيم دونغ يونغ، ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، على تفعيل التعاون الاقتصادي النشط بين البلدين، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية في سيول، فقد التقى الوزيران في مكتب كيم أمس الجمعة، حيث تبادلا المخاوف بشأن تزايد النزعة الحمائية التجارية، ووافقا على تنسيق الجهود ضد المخاطر ذات الصلة.وشدد كيم على أهمية التعاون بين سيول ولندن، داخل مجموعة العشرين، من أجل مكافحة الحمائية التجارية، وتعزيز سلامة النظام المالي الدولي.كما توصل الوزيران إلى توافق في الآراء حول الحاجة إلى التعاون النشط، بشأن إطلاق المفاوضات المتعلقة باتفاقٍ للتجارة الحرة الثنائية، وغيرها من القضايا للحفاظ على العلاقات التجارية بين البلدين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأطلع فوكس كيم على الوضع الحالي والسياسات التجارية البريطانية لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال إن المملكة المتحدة تأمل في تعزيز التعاون مع كويا الجنوبية، واصفًا إياها بالشريك الرئيسي في آسيا.