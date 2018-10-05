رئيسة مجلس الشيوخ الروسي: مباحثات لتنظيم زيارة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا

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قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الشيوخ الروسي إن المحادثات جاريةٌ لتحديد موعد ومكان زيارة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى روسيا.وجاءت تصريحات رئيسة مجلس الشيوخ الروسي خلال محادثاتها مع مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ، التي عُقِدت في سيول أمس الجمعة.وقالت أيضًا إنها شاركت في حدثٍ أقيم مؤخرًا في كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السنوى لتأسيس الجيش، بتوجيهٍ من الرئيس فلاديمير بوتن.وفي وقت سابق، قالت رئيسة المجلس في مقابلة حصرية مع شبكة كي بي إس، إن المحادثات جارية لترتيب رحلةٍ لكيم إلى روسيا، وإنها تعتقد إنها ستتم قريبًا جدًّا، ربما خلال العام الحالي.كما قامت ماتفيينكو بزيارة مجاملة إلى الرئيس مون جيه إين، وقالت إن الرئيس بوتن يخطط لزيارة سيول في العام القادم.كما أشادت بالقمة بين الكوريتين التي عُقِدت في بيونغ يانغ مؤخرًا، مشيرة إلى العديد من الاتفاقيات المهمة التي انتهت إليها القمة، وشددت على أهمية مواصلة الحوار بين الكوريتين.