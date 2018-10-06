إعصار كونغ ري يضرب جزيرة جيجو

Photo : YONHAP News

وصل الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام، الذي يحمل اسم كونغ ري، إلى مدينة تونغ يونغ بمقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية، قبل الساعة العاشرة صباح اليوم السبت.ومن المتوقع أن يمر الإعصار عبر المدن الجنوبية الشرقية من مقاطعة بوسان وأولسان، ويغادر إلى البحر الشرقي في فترة ما بعد الظهيرة.ويعد إعصار كونغ ري متوسط القوة، مع أقصى سرعة للرياح تبلغ مائة وخمسة عشر كيلومترًا في الساعة، في مركز الإعصار.وقد تم إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية يومي الجمعة والسبت.وقالت وزارة النقل إن ما مجموعه مائتان وسبعون رحلة جوية، من بينها ستون رحلة دولية، قد تم إلغاؤها.كما تم تأجيل أو إلغاء العديد من المهرجانات والفعاليات، التي كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع.ومع ذلك، فمن المقرر أن يقام مهرجان سيول الدولي للألعاب النارية كما هو مقرر اليوم السبت، في حديقة نهر الهان في يويدو.