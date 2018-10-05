إعصار كونغ ري يغادر شبه الجزيرة الكورية

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار كونغ ري غادر شبه الجزيرة الكورية متوجِّهًا نحو البحر الشرقي، في المياه القريبة من مدينة بوهانغ، بمقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا.وقد وصل الإعصار إلى شبه الجزيرة الكورية قبل الساعة العاشرة صباحًا، ومرَّ عبر المناطق الجنوبية في البلاد لمدة 3 ساعات.ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار نحو شمال جزر دوكدو، بحلول الساعة السادسة مساءً.وقالت إدارة الأرصاد إن الإعصار غادر البلاد قبل الوقت المتوقع، وبلغت سرعة الرياح عند مغادرته ثلاثة وخمسين كيلومترا في الساعة.ومع ذلك، فقد ظلت التنبيهات المتعلقة بالإعصار سارية حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. حيث تتوقع إدارة الأرصاد وجود رياح قوية في معظم أنحاء البلاد، حتى يوم الأحد، ونصحت باتخاذ الاحتياطات اللازمة.ويعد إعصار كونغ ري هو الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام.