أسعار الوقود تواصل ارتفاعها في شهر أكتوبر

Photo : YONHAP News

وصلت أسعار البنزين والديزل المحلية إلى أعلى مستوياتها لهذا العام.ويقول موقع شركة النفط الوطنية الكورية إن أسعار البنزين العادي في محطات الوقود قد سجلت ألفًا وستمائة وتسعة وخمسين وون لكل لتر، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.ويعد هذا أعلى سعر منذ أواخر عام 2014.كما قفز الديزل أيضًا بمقدار عشرة وون هذا الأسبوع، ليصل إلى ألف وأربعمائة وواحد وستين وون لتر.وارتفع سعر الكيروسين بمقدار سبعة وثمانين وون، ليصل إلى تسعمائة وخمسة وسبعين وون لكل لتر.وقالت مؤسسة النفط الوطنية إن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود المحلية.