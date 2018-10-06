مسؤول عسكري في قوات الأمم المتحدة يحذر من إعلان نهاية الحرب الكورية

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حث مسؤول عسكري كبير في قيادة الأمم المتحدة على الحذر من إعلان نهاية الحرب الكورية، قائلًا إنها قد تكون خدعة كورية شمالية، لتمزيق التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة عن الجنرال واين إير قوله إن إعلان نهاية الحرب قد يؤثر على وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وفي ندوة عقدت في واشنطن، وصف الجنرال إير الكوريين الشماليين بأنهم خبراء في سياسة "فرِّق تسد".وقال إنه من الضروري التشكك في السبب وراء إصرار كوريا الشمالية على الدفع في اتجاه إعلان نهاية الحرب.وفي الوقت الذي أشاد فيه بالمفاوضات الأخيرة التي قدمت الأمل في السلام الدائم، فقد أشار إلى أن إعلان نهاية الحرب قد يدفع الرأي العام إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى استمرار وجود القوات الأمريكية، في شبه الجزيرة الكورية.