كوريا الشمالية تتواصل مع حلفائها قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي

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اجتمع نواب وزراء الخارجية لكل من الصين وكوريا الشمالية في بكين، أمس الجمعة، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونغ يانغ.وقد نشرت وزارة الخارجية الصينية على صورة لنائبة وزير الخارجية الشمالي تشيه سون هوي، ونظيرها الصيني كونغ تشوانيو، قائلة إن الجانبين ناقشا شؤون شبه الجزيرة الكورية.وتعد تشيه هي المسؤولة عن القضية النووية والمفاوضات مع الولايات المتحدة.وسوف تتوجه تشيه إلى موسكو اليوم السبت، لإجراء محادثات ثنائية مع روسيا، ومحادثات ثلاثية مع روسيا وبكين.وكان الصين وروسيا قد أيدتا تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة في أواخر الشهر الماضي.